Insulta medici e danneggia arredi in pronto soccorso Salento

Momenti di tensione ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale di Casarano, in provincia di Lecce, dove un uomo, soccorso da un'ambulanza perché trovato ubriaco in strada, ha inveito contro alcuni operatori sanitari, insultandoli e sputando su di loro. Poi, in evidente stato di alterazione psicofisica e con un tasso alcolemico molto elevato, ha rotto il cassetto di un mobile e ha danneggiato la sbarra del letto della stanza in cui si trovava. Si tratta di un extracomunitario che poi, una volta tranquillizzato, è stato dimesso e affidato a un famigliare.



