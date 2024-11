Emiliano, 'braccia aperte al Movimento cinque stelle'

"Le braccia sono aperte al Movimento Cinque Stelle, cosa che ho sempre detto, quindi non ho motivo di cambiare né linea né strategia. Quindi, appena il Movimento Cinque Stelle mi dirà che è pronto per ragionare sul futuro anche delle prossime elezioni, io ho la responsabilità di mettere il candidato del fronte progressista nelle migliori condizioni possibili per vincere le elezioni". Lo ha detto, oggi a Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il M5s esprimeva anche un assessore nella giunta ma, dopo le inchieste sul voto di scambio politico-mafioso che hanno travolto il centrosinistra, Giuseppe Conte ha deciso di abbandonare la maggioranza.

"Questo - ha proseguito Emiliano - è il mio lavoro, oltre che tutto il resto ovviamente. E bisognerà farlo secondo me anche col Movimento Cinque Stelle e con tutti coloro uomini e donne di buona volontà che vogliono proseguire questo buon lavoro che abbiamo fatto in questi vent'anni".



