Da poco 18enne il motociclista morto a Foggia, 'dolore immenso'

Si chiamava Karol Cordisco e aveva compiuto 18 anni da quattro giorni il motociclista morto ieri sera in un incidente stradale alla periferia di Foggia.

Stando a quanto finora accertato, il giovane viaggiava da solo in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, è uscito fuori strada e, cadendo, è morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente ieri sera sono arrivati molti suoi amici. "Era un ragazzo meraviglioso - ha detto uno di loro - amava le moto, erano la sua passione. Era davvero un bravo ragazzo. E' un dolore immenso quanto accaduto".

Hanno operato vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA