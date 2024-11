13enne picchiata da coetanea,c'è chi filma ma nessuno interviene

E' diventato virale sui social e nelle chat il video di un'aggressione avvenuta per strada a Laterza, nel Tarantino, ai danni di una tredicenne colpita da una coetanea con ceffoni, calci e spinte. Alla scena hanno assistito diversi ragazzi, nessuno dei quali è intervenuto.

L'aggressione è stata interrotta solo dopo diversi minuti grazie ad alcuni passanti e titolari di negozi della zona, tra via Mazzini, via Enrico Toti e via Monte Sabotino. Sembra che la discussione, poi degenerata, sia nata per una richiesta di chiarimento su alcuni messaggi di una chat cancellati.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.

In un videomessaggio diffuso su Facebook il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, sigmatizza l'accaduto e afferma che "la violenza non è mai giustificabile. Nessuna ragione, neanche una discussione deve sfociare in un atteggiamento di violenza fisica. E' fondamentale che i giovani comprendano che il rispetto per gli altri e la capacità di risolvere i conflitti in modo pacifico sono valori fondamentali".

"Gli amici e quanti erano presenti durante l'aggressione - ricostruisce il primo cittadino - hanno scelto di non intervenire, anzi hanno alimentato la violenza filmando e ridendo e assumendo un comportamento profondamente sbagliato, da non emulare. La comunità laertina non è quella che da ieri gira sui social".

Frigiola parla poi di "episodio intollerabile" che "deve far riflettere tutti, nessuno escluso, anche - conclude - l'ultimo cittadino, il più disinteressato, non può restare indifferente".





