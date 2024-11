Premio Alternanza e Competenze,a 4 scuole il primo premio a Bari

Sono l'Alpi Montale di Rutigliano con "L'incisione in festa" (sezione Istituti Tecnici), il Majorana-Laterza di Putignano con "Giornalismo e Transmedialità" (sezione Licei), il Domenico Modugno di Polignano a Mare con "A Sudestival Story" (sezione Istituti Professionali) e l'Its Logistica Puglia Mobilità Sostenibile Ge.In. Logistica di Bari, con "ITS Logistica storie di alternanza lavoro" (sezione Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy) i vincitori del primo premio della VII edizione di "Storie di alternanza e competenze", promosso dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'iniziativa nazionale di Unioncamere. Ciascuna delle quattro scuole si è classificata al primo posto in altrettante sezioni vincendo 1.400 euro. Premio di 1.100 al secondo classificato e di 1.000 euro al terzo.

Questa mattina il salone "San Nicola" dell'ente barese ha ospitato la cerimonia conclusiva del premio che intende valorizzare e dare visibilità - è detto in una nota della Camera di Commercio - a racconti di alternanza realizzati nell'ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali (comprendente la cosiddetta "alternanza rafforzata" e l'apprendistato) o di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), elaborati e realizzati dagli studenti con il contributo dei docenti e la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

Più di 20 i lavori proposti dalle scuole nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari, fra i quali la giuria ha individuato gli otto finalisti. Le tematiche affrontate hanno riguardato lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale, l'intelligenza artificiale, la transizione digitale, il turismo e la cultura.

"Il premio - ha detto la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - valorizza le esperienze virtuose che uniscono scuole, aziende e istituzioni, necessarie a consentire che le nuove generazioni compiano valutazioni consapevoli nelle scelte per il proprio futuro. L'orientamento non può che configurarsi come un processo formativo continuo e multidimensionale; una vera educazione alla scelta lavorativa consapevole".



