Un 15enne è morto in un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Latiano, in provincia di Brindisi. Il ragazzo era in sella ad uno scooter che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il minorenne è stato soccorso e trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi, ma è morto pochi minuti dopo l'arrivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA