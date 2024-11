Fisioterapista ucciso a Bari, 'colpi mortali ad aorta e polmoni'

Dopo aver sparato sette colpi di pistola in direzione di Mauro Di Giacomo, sei dei quali andati a segno, Salvatore Vassalli avrebbe "verosimilmente" raggiunto la vittima "quando era a terra inerme" e l'avrebbe colpita quattro volte alla testa, presumibilmente con il calcio dell'arma, e "anche alla mano destra, forse mentre cercava di proteggersi". I "colpi mortali" raggiunsero l'aorta e i polmoni di Di Giacomo, causandone il decesso "in pochi minuti". È quanto detto oggi nell'aula della Corte d'Assise di Bari dal professor Francesco Introna, direttore dell'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Introna è stato ascoltato nel corso di un'udienza del processo in cui Vassalli, 59enne operaio di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani), è imputato per l'omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ucciso la sera del 18 dicembre 2023 a pochi metri dalla sua casa nel rione Poggiofranco di Bari. A Vassalli sono contestate le aggravanti della crudeltà, della premeditazione, della minorata difesa (la vittima in quel momento non era nelle condizioni di difendersi, trovandosi con due buste della spesa e uno zaino tra le mani) e dei futili motivi.

Introna è stato ascoltato in qualità di medico legale che ha compiuto l'autopsia sul fisioterapista. Vassalli, secondo quanto raccontato dal medico, avrebbe esploso un primo colpo da distanza di circa 30 centimetri, prima di esploderne altri due "in rapida successione" da distanza ancora inferiore, che colpirono il fisioterapista al volto. I colpi sarebbero stati sparati tutti quando Di Giacomo era ancora in piedi e la vittima, sempre secondo il racconto di Introna, si sarebbe girata prima di cadere, fratturandosi l'omero nell'impatto con il suolo. "Non ho segni che mi giustificano una colluttazione tra due persone", ha concluso il medico rispondendo a una domanda dell'avvocato Michele D'Ambra, difensore di Vassalli.

Il processo continuerà nella prossima udienza del 3 dicembre, data in cui verranno ascoltati alcuni testimoni oculari dell'omicidio. La moglie e i figli del fisioterapista sono assistiti dagli avvocati Antonio Del Vecchio e Michele Laforgia.





