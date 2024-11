Due ciclisti sono stati investiti da un'auto pirata alla periferia di Taranto: uno è morto, l'altro è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 7 in direzione Massafra.

Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. La corsia di marcia in direzione nord della statale è temporaneamente chiusa.





