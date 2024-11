Al Petruzzelli il concerto del pianista Jan Lisiecki

Nuovo appuntamento della stagione concertistica del teatro Petruzzelli di Bari: domani sera, mercoledì 27 novembre alle 20.30, Mikhail Agrest dirigerà il coro e l'orchestra del teatro; solista d'eccezione sarà il pianista Jan Lisiecki. Maestro del coro, Marco Medved. La serata sarà trasmessa in diretta da Rai Radio 3.

Nato e cresciuto a San Pietroburgo, Mikhail Agrest è emigrato negli Stati Uniti con la sua famiglia da adolescente e ha conseguito una laurea in violino all'Università dell'Indiana a Bloomington, seguendo poi la sua vera passione, tornando a San Pietroburgo per studiare direzione d'orchestra con il leggendario Ilya Musin, i cui altri alunni includono Valery Gergiev, Yuri Temirkanov e Semyon Bychkov. Discendente della grande tradizione direttoriale russa, Mikhail Agrest ha affinato la sua arte al teatro Mariinsky, acquisendo un considerevole repertorio operistico e sinfonico e conoscenze cruciali riguardo allo sviluppo dell'orchestra e alla leadership artistica. Fra Stati Uniti e grandi realtà europee, Agrest ha stretto rapporti artistici significativi con alcuni dei più importanti artisti ed ensemble del mondo.

In programma: di Nikolaj Rimskij-Korsakov, ouverture dall'opera "Notte di maggio"; di Edvard Grieg, concerto per pianoforte e orchestra; di Igor Stravinskij, concerto per orchestra da camera "Dumbarton Oaks"; di Igor Stravinskij Symphonie de Psaumes (Sinfonia di Salmi) per coro misto e orchestra.

Prossimo appuntamento venerdì 6 dicembre alle 20.30 con il recital del chitarrista Pablo Sainz Villegas.



