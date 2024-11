Sindaco Bari, 'femminicidio sintomo di una cultura da cambiare'

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'amministrazione comunale di Bari ha ricordato le vittime baresi di femminicidio con la deposizione di corone di fiori nei luoghi a loro intitolati. La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona di fiori presso il camerino del teatro Petruzzelli intitolato ad Anna Costanzo, la truccatrice uccisa a luglio del 2009 dal suo ex compagno. A renderle omaggio il sindaco Vito Leccese.

"Oggi, come ogni anno da quell'orrendo 2009 - ha ricordato il sindaco - la città di Bari avvia le celebrazioni della Giornata contro la violenza sulle donne qui, nel camerino di Anna Costanzo, una donna piena di talento e di sogni, strappata al suo futuro brillante da inaudita violenza. Dal 1° gennaio al 3 novembre di quest'anno in Italia si sono registrati 96 omicidi di donne. Tra queste, 82 sono state uccise in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell'ex partner.

Trovarsi qui, ancora una volta, a ricordare con dolore le vittime di femminicidio è una sconfitta immensa per la nostra società".

Il femminicidio, per Leccese, "non è 'solo' un crimine ma il sintomo di una cultura che deve essere cambiata. Per questo è fondamentale promuovere un'educazione che valorizzi il rispetto, l'uguaglianza e la dignità di ogni persona, indipendentemente dal genere e impegnarsi tutti i giorni a coinvolgere le scuole, le famiglie e tutte le istituzioni nella costruzione di una comunità più consapevole e sensibile. Lo dobbiamo ad Anna, a Chiara, a Santa, a Palmina. Lo dobbiamo alle troppe donne le cui vite sono state spezzate". La mattinata è proseguita con diversi appuntamenti. Inoltre l'amministrazione comunale, aderendo alla campagna internazionale Orange the World, illumina di arancione la fontana monumentale di piazza Moro e la fontana di piazza Cesare Battisti.



