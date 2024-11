Malagò, 'sui Giochi di Taranto massima attenzione'

"Se si rientrerà nei tempi per l'organizzazione dei Giochi? E' un film che conosco a memoria che già visto tante volte. Ce la faremo? Che dico di no? Però dico che è la tipica espressione italiana, non certo solo pugliese, su cui insomma c'è una lotta col tempo. Alla fine tutte le volte che ci abbiamo messo la faccia siamo stati capaci di dimostrare di organizzare grandi eventi sportivi". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della visita alla cattedrale di Trani, parlando dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

"Neanche a farlo a posta, due minuti fa - ha rivelato - mi ha telefonato Davide Tizzano (presidente del Comitato internazionale dei Giochi, ndr) che da ieri, vedi i casi della vita, è diventato presidente della Federazione Italiana canottaggio ma Davide Tizzano è anche il presidente della Confederazione Mediterraneo, di fatto è l'equivalente di quello che Thomas Bach è per il Cio, è la carica istituzionale più in alto".

Tizzano "si è dimesso - ha proseguito - da direttore responsabile di Formia del Cpo (centro di preparazione olimpica, ndr) per dedicarsi a questa avventura e adesso mani, piedi, testa, cuore e tutto per Taranto". "La prossima settimana, ne parlavo proprio col delegato del Coni a Taranto, verremo - ha annunciato - per un incontro. Io sono in costante contatto con Massimo Ferrarese e con Carlo Molfetta, quindi con la parte commissariale e la parte del presidente del comitato organizzatore e la parte diciamo operativa e direttore generale".



