'Mai fuori posto', a Lecce campagna contro violenza sulle donne

Si chiama 'Mai fuori posto' la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne presentata questa mattina nella sede del Comune di Lecce che l'ha promossa con la società di gestione della mobilità (Sgm) e il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La campagna, già da qualche giorno pubblicizzata sui mezzi della Sgm, ha alcuni elementi simbolici: il sedile rosso riservato all'interno di alcuni bus pubblici e le panchine rosse, che verranno posizionate nelle prossime settimane nelle pensiline, donate dalla Tecnomat e realizzate a mano da dipendenti uomini. Il riferimento è al "posto" in senso figurato e allude - è stato evidenziato - alla pratica di far sentire le donne "fuori posto", inadeguate, sbagliate.

Con questo messaggio, Sgm e Comune vogliono invitare tutti a prendere posizione, a rispettare lo spazio e la dignità di ogni donna. Lo slogan sarà veicolato su manifesti, cartellonistica nei pressi delle pensiline, e cartoncini segnalibro distribuiti sui bus, che spiegano il perché della campagna.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Sgm, Damiano D'Autilia; il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone; il senatore Roberto Marti.

"Ringrazio il presidente D'Autilia - ha dichiarato Adriana Poli Bortone - per questa presenza più efficace, rispetto ai precedenti, su una tematica di particolare rilievo, che mi auguro non si riduca soltanto al 25 novembre, giorno in cui tiriamo le somme di una strage, ma sulla quale dobbiamo rivolgere l'attenzione durante tutto l'arco dell'anno". "Esprimo il mio più sentito apprezzamento - ha detto Marti - per la campagna di sensibilizzazione promossa da Sgm e Comune di Lecce.

L'installazione dei sedili rossi e delle panchine rosse nelle pensiline, così come l'allestimento dei mezzi pubblici con il messaggio 'Mai fuori posto', sono gesti di grande significato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA