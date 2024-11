Emiliano riceve cittadinanza onoraria a Mesagne, 'grande gioia'

"Tra le tante gioie che il servizio alla Repubblica Italiana mi ha dato questa è una gioia veramente particolare. Innanzitutto perché sono diventato cittadino di una città meravigliosa. Mesagne ha resistito straordinariamente accanto a tutte le istituzioni e, come spesso avviene, ha maturato l'esperienza, la fantasia, anche l'intelligenza di diventare una grande città protagonista dello sviluppo economico, turistico e culturale della Regione Puglia".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi a Mesagne ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune in provincia di Brindisi, insieme al già procuratore della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, come magistrati che si sono impegnati nella lotta alla mafia. La cerimonia si è volta nel corso di una seduta del consiglio comunale di Mesagne convocato in seduta straordinaria.

"Sono orgoglioso - ha aggiunto Emiliano - di essere da oggi anche mesagnese, oltre che cittadino di Campi Salentina, che aveva anch'essa un significato particolare nel mio lavoro di un tempo, con riferimento alla Sacra Corona Unita. Mettere insieme Mesagne e Campi Salentina, in questo momento, è motivo di orgoglio e di fedeltà al giuramento che nella mia vita ho fatto tre volte alla Costituzione della Repubblica Italiana".

"L'amministrazione di Toni Matarrelli a Mesagne - ha concluso il presidente Emiliano - prosegue un lavoro straordinario svolto da sindaci e amministratori perbene. Essere mesagnesi significa anche provare l'orgoglio di avere cambiato il proprio destino in meglio. E questo è motivo di grande felicità per tutti noi".





