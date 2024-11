Calcio: Giampaolo, "ho visto lo spirito giusto nel Lecce"

"La squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili dimostrando di avere lo spirito giusto per affrontare un ottimo Venezia che sa palleggiare molto bene". Lo ha detto Marco Giampaolo, in conferenza stampa, commentando la vittoria esterna in laguna.

" L'ingresso di Jean nel secondo tempo ci ha dato più equilibrio e ci ha permesso di subire di meno - ha aggiunto il tecnico subentrato a Gotti -. Contava avere carattere e abbiamo dimostrato di averlo anche se non siamo stati sempre brillanti.

Ma era una partita difficile, complicata. Questa vittoria ci consente di ripartire meglio. Adesso dobbiamo cercare continuità: sono contento per come abbiamo affrontato la gara anche superando le difficoltà che ha presentato, soprattutto ritrovando equilibrio nell'ultima parte dopo aver dominato".





