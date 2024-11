Andria ricorda Enza Angrisano uccisa dal marito

Gli occhi tristi di una donna dipinti con il rosso su un lenzuolo bianco accarezzato dal vento. Accanto ce n'è un altro su cui si legge che "la donna va rispettata", che "lo stupro non è sesso ma un atto di violenza".

Poco distanti, tre panchine dipinte di rosso e un tiglio appena piantumato. Così Andria, ha voluto dire basta alla violenza contro le donne nella giornata internazionale in cui si ricordano le tante donne uccise da chi invece avrebbe dovuto amarle o proteggerle. Il luogo scelto è il parco di via Ceruti, lo stesso intitolato a Enza Angrisano assassinata dal marito un anno fa ad Andria. "Semi di rinascita, vita e natura per sconfiggere la violenza" è il titolo dell'iniziativa voluta dalle associazioni cittadine e dal Comune e che ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine. "È la giornata che deve ricordare a tutti che la violenza contro le donne deve morire e deve invece rinascere il rispetto per le donne", ha detto Donato Raimondi, vicepresidente del forum Ricorda e rispetta che cura il parco. "È bello parlare di rinascita del rispetto verso le donne e di rinascita con il verde pubblico: ecco perché ci troviamo in questo contesto", ha aggiunto. "L'amministrazione comunale è impegnata a sensibilizzare le giovani generazioni affinché crescono dicendo no alla violenza e promovendo il rispetto per le donne", ha continuato l'assessore alle Radici del Comune di Andria, Cesare Troia. "Vincenza Angrisano è ricordata con la rinascita di un bellissimo bosco urbano" reso possibile "grazie alle numerose donazioni che siamo riusciti come Forum a raccogliere che ci hanno permesso di piantonare 220 tra arbusti ed essenze", ha concluso Raimondi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA