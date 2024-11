Violenza sulle donne, il 1522 sullo scontrino del panificio

"Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero: 1522". È la scritta che per il terzo anno consecutivo apparirà da domani sullo scontrino di un panificio di Monte Sant'Angelo nel Foggiano in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Anche quest'anno diamo la vicinanza e la possibilita' a chi non ha coraggio. Noi del forno Taronna vi aiutiamo a sconfiggere la paura. Stampato sul nostro scontrino troverai il numero antiviolenza 1522". Cosi il titolare Donato Taronna.

L'iniziativa - stando a quanto riferisce il titolare - non si limiterà a domani, ma sarà attiva fino a fine anno e anche per il 2025. "Per troppe donne - spiega Taronna - la violenza è pane quotidiano. Io credo che ognuno di noi debba fare la sua parte.

Certo la mia iniziativa potrà essere solo una goccia nell'oceano, ma io ci provo. Perché tutti dobbiamo contribuire a cambiare questo modo di agire, sensibilizzando l'opinione pubblica a denunciare. Le donne hanno bisogno di essere amate, rispettate e non calpestate".



