Fiorella sinfonica con orchestra, giovedì live al Petruzzelli

Dopo il successo delle tappe estive di "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra", il tour di Fiorella Mannoia farà tappa giovedì 28 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, alle ore 21. La cantante romana, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

Non mancherà per la prima volta live il nuovo singolo Disobbedire che anticipa l'album di inediti in uscita il prossimo 29 novembre.

Il brano è un inno alla libertà che spinge a riflettere sul valore dell'indipendenza e dell'autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi.



