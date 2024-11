Morte operaio nettezza urbana, un indagato per omicidio stradale

C'è un indagato per omicidio stradale aggravato nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente verificatosi all'alba del 21 novembre sulla SS 275 all'altezza di San Dana, frazione di Gagliano del Capo, in cui ha perso la vita un operaio della nettezza di urbana, Cosimo Bello, di 28 anni, dipendente della ditta Bianco Igiene ambientale. La vittima era a bordo di un mezzo compattatore, guidato da un collega, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Kia Sportage. Il conducente dell'auto è risultato positivo al test alcolemico a cui è stato sottoposto in ospedale. L'esame ha infatti evidenziato un tasso pari 1 g/l, superiore a quanto consentito dalla legge.

L'automobilista indagato, un ventenne residente a Gagliano del Capo, stava rientrando a casa con un amico dopo aver partecipato ad una festa a Lecce. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Cosimo Bello è morto sul colpo, mentre sono rimasti feriti i passeggeri della Kia e il conducente del camion.



