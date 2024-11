Da oggi l'Arma dei Carabinieri cittadina onoraria di Barletta

Una decisione che ha voluto sottolineare "la passione e dedizione" che i carabinieri ogni giorno mettono in campo a favore della comunità di Barletta.

Perché con il loro servizio "a difesa della libertà, della democrazia e della sicurezza" sono "collante tra la società civile e le Istituzioni, attraverso i valori della fedeltà, del coraggio, dell'onestà e dell'impegno civile e sociale". Con questa motivazione, all'unanimità il Consiglio comunale di Barletta ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri. La cerimonia di conferimento si è svolta questa mattina, alla presenza della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

"È un riconoscimento per l'operato che l'Arma - ha detto Rauti - svolge in ogni angolo d'Italia, è un atto di affetto, di umanità e di condivisione perché le Istituzioni sentono la vicinanza dell'Arma che è la stessa che sentono i cittadini". La sottosegretaria ha poi rivolto un pensiero "ai militari dell'Arma impegnati nelle nostre missioni di pace, di stabilità, di sicurezza in teatri operativi sempre più critici".

"Il conferimento della cittadinanza onoraria non è solo un atto simbolico ma umano perché lega a doppio nodo la comunità cittadina ai carabinieri. Un legame che si basa su un rapporto caratterizzato da ascolto e fiducia", ha continuato il sindaco di Barletta. Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri di Puglia, ha ricordato che "i carabinieri sono il volto amico dello Stato partendo dal comandante di stazione".

Del Monaco si è detto "orgoglioso del riconoscimento che dovrebbe essere il primo in Puglia", ha spiegato evidenziando che "il nostro punto di forza è l'umanità che caratterizza il rapporto coi cittadini. Quanto vissuto oggi ci riempie di gioia ma anche di responsabilità e ci motiva ancora di più nel nostro impegno per la legalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA