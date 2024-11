Calo termico in Puglia, grandine a Bari e neve sul Gargano

Temperature in picchiata in tutta la Puglia. Bari si è risvegliata con le strade ricoperte dalla grandine che mano a mano si scioglie con il diradarsi delle nubi. Nel Foggiano è arrivata la neve. A Monte Sant'Angelo, a circa 800 metri di altezza sul promontorio del Gargano, la neve ha fatto capolino all'alba per poi lasciare spazio al sole.

Nessun disagio alla circolazione stradale.

Primi fiocchi anche a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. E sul subappennino dauno, in particolare i monti dauni settentrionali. La neve ha infatti imbiancato solo le cime dei monti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA