Operaio muore nel Salento travolto da tufi

Un operaio di 70 anni, Silvio Perrone, ha perso la vita nella tarda mattinata a Nardò mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata. Da quanto si apprende, l'operaio stava rimuovendo da terra del materiale da risulta quando è stato travolto dal crollo di alcuni conci in tufo che si sono staccati dal prospetto della palazzina. Vani i soccorsi dei sanitari del 118.

Sul posto i carabinieri, gli agenti del locale commissariato e gli ispettori dello Spesal.



