Nasconde 2 tonnellate di esplosivo tra le case, arrestato 38enne

Aveva in alcuni depositi e in un furgone circa due tonnellate di materiale esplosivo e articoli pirotecnici di produzione clandestina. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 38enne, ieri a Ugento, in provincia di Lecce.

In un garage adiacente alla sua abitazione sono stati rinvenuti anche 12 petardi di fabbricazione non autorizzata e altro materiale destinato alla produzione di artifici, tra cui due dispositivi smontati e privi di sicurezze. Inoltre, all'interno di un magazzino della sua abitazione sono state trovate circa 2.304 cartucce da caccia e dispositivi di controllo per l'accensione di artifici pirotecnici.

"Ancora più preoccupante - sottolineano i carabinieri - è la scoperta di un furgone, non marciante, adiacente all'abitazione, utilizzato come deposito per circa 1.300 chili di materiale esplosivo non classificato, insieme a 49 artifici pirotecnici artigianali e numerosi mortai da lancio". Da "sottolineare - proseguono che la prossimità dei luoghi di stoccaggio del materiale esplosivo ad abitazioni civili mette a rischio la sicurezza della popolazione, sollecitando un intervento tempestivo da parte degli uomini dell'Arma".

In seguito all'arresto, sono state sequestrate 19 armi regolarmente detenute dal 38enne. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.



