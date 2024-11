Lavoro in nero in campagne del Barese, due aziende sospese

Due aziende della provincia di Bari, operanti nel settore del controllo delle olive, sono state sospese dall'attività imprenditoriale a seguito di controlli dei carabinieri, il 18 e 19 novembre, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso. In totale, i militari hanno effettuato controlli nei confronti di quattro aziende, tre delle quali - nei comuni di Terlizzi, Bitonto e Grumo Appula - hanno presentato irregolarità.

Nel corso dei controlli sono stati individuati 14 lavoratori stranieri, regolarmente in Italia ma impiegati in nero. I titolari delle tre imprese sono stati denunciati per omessa sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi aziendali e redazione del relativo documento, formazione in materia di salute e sicurezza ai lavoratori.

Alle aziende, sanzionate per oltre 77mila euro, sono state contestate anche l'omessa nomina del medico competente e mancata consegna di dispositivi di protezione individuali.



