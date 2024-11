Ferrovie Sud est, partono in Puglia i cantieri del Pnrr

Sono partiti in Puglia i lavori per trasformare venti stazioni del network Fse (Ferrovie del Sud est) in hub intermodali. Si migliorerà l'accessibilità delle stazioni attraverso l'innalzamento dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi di stazione ciclopedonali, l'adeguamento dei percorsi per ipovedenti, la segnaletica, la sistemazione a verde, l'arredo urbano, l'illuminazione e la videosorveglianza.

Si tratta - spiega una nota - di interventi volti a potenziare i servizi di interscambio attraverso la riqualificazione dei piazzali antistanti e la realizzazione di parcheggi per i bus, parcheggi per auto private e velostazioni di interscambio, corsie 'kiss and ride' e percorsi pedonali.

Le stazioni che verranno riqualificate sono quelle di Castellana Grotte, Crispiano, Noicattaro, Otranto, Ceglie Messapica, Casarano, Gallipoli, Manduria, Maglie, Novoli, Tricase, Zollino, Alberobello, Rutigliano, Martina Franca, Noci, Conversano, Locorotondo, Putignano e Valenzano.

Sono stati avviati anche i cantieri nel Salento per l'installazione del sistema Ertms (sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo) sulla tratta Novoli-Zollino-Galatina e quelli di elettrificazione della linea Bari-Putignano (via Conversano). Proseguono, infine, i lavori di elettrificazione della linea Zollino-Gagliano del Capo.



