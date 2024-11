Confapi Taranto, nasce Centro Studi a sostegno sviluppo imprese

Nasce il Centro Studi Confapi Taranto: la novità è stata ufficializzata nel corso della prima assemblea degli associati che si è riunita a distanza di circa di un mese e mezzo dalla elezione alla guida della confederazione di Fabio Greco. Analisi mirate declinate su target specifici permetteranno a Confapi "di elaborare ed adottare - precisa una nota - politiche che consentiranno alle imprese associate di essere pronte e performanti rispetto alle sfide del cambiamento".

Il Centro Studi, al cui timone è stato designato Massimo Zito, che è anche stato nominato direttore del Dipartimento dei Lavori pubblici e delle Risorse del mare, si pone dunque l'obiettivo di "sostenere il consolidamento, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

L'assemblea generale degli iscritti a Confapi è stata anche l'occasione per ufficializzare il nuovo organigramma della confederazione. Il presidente Fabio Greco sarà affiancato da due vice presidenti, Oscar Carrisi in qualità di vicario e Vincenzo Sapia (quest'ultimo ricoprirà anche la carica di direttore del Dipartimento Affari Istituzionali). Direttore di Confapi Taranto è stata nominata lAngela Girardi.

La costituzione dei dipartimenti rappresenta l'altra innovazione che intende "rendere protagonisti - si aggiunge - gli associati, ognuno per il proprio ambito di competenza, e renderli partecipi rispetto alle sfide che riguardano la confederazione".



