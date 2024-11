Coldiretti Puglia, 'campagne invase dai rifiuti, è ecocidio'

"E' ecocidio nelle campagne di Conversano (Bari) con lo sversamento nelle campagne di rifiuti di ogni genere, per cui serve una stretta per evitare che le aree rurali della Puglia continuino a trasformati in discariche a cielo aperto". A denunciarlo è Coldiretti Puglia, dopo le ripetute segnalazioni "di quanto - viene sottolineato - sta avvenendo in uno dei borghi più belli di Puglia, con l'area rurale divenuta ricettacolo di rifiuti di ogni genere, sia urbani che pericolosi".

Ma, incalza l'associazione, "al danno si aggiunge la beffa con gli imprenditori agricoli chiamati a rimuovere i rifiuti sversati da altri a proprie spese, se non riescono a dimostrare di non averli prodotti".

Si tratta, osserva Coldiretti Puglia, "di un fenomeno grave e in crescita. A sversare rifiuti di ogni genere non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche residenti". "In provincia di Foggia - puntualizza l'associazione - i campi sono in balia delle ecomafie, con lo sversamento di rifiuti di ogni genere nei campi, anche provenienti da regioni limitrofe, spesso tombati e bruciati, con un danno economico e ambientale incalcolabile. Ad Andria, nella Bat, rifiuti di ogni genere vengono abbandonati negli oliveti arrecando un danno all'ambiente e all'immagine di rilievo, in provincia di Brindisi si moltiplicano le segnalazioni dello scarico notturno di rifiuti nei campi, eternit e copertoni compresi".

Coldiretti riferisce che "la Puglia che è al secondo posto con il fenomeno del traffico illecito di rifiuti che sta assumendo proporzioni gravi. Di fronte alle emergenze che si rincorrono, occorre adottare tutti gli accorgimenti a tutela della sicurezza e della salute, accertare le responsabilità e avviare le necessarie azioni di risarcimento danni - diretti ed indiretti - a favore delle comunità e delle imprese colpite".





