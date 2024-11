Beni per oltre 3 milioni sequestrati a avvocato 'abusivo'

Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina, dai carabinieri di Bari, a Vincenzo Zagami, pregiudicato per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica che per anni avrebbe esercitato abusivamente la professione di avvocato. Per alcuni dei fatti contestati è già stato condannato in via definitiva.

I beni confiscati consistono in due appartamenti in Costa Azzurra (a Roquebrune Cap Martin), un appartamento di un residence di lusso ad Alessandria, auto di grossa cilindrata come una Ferrari GT, una Lamborghini Murcielago, una Porsche Cayenne, un'Audi A8 e un Range Rover Sport, oltre a una moto Harley Davidson. Il decreto di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari su richiesta della Procura di Trani.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la carriera di Zagami, iniziata negli anni Novanta, e gli introiti dell'intero nucleo familiare, "fornendo un corposo quadro indiziario - si legge in un comunicato dei carabinieri - in ordine all'illecita provenienza della sua ricchezza, accumulata negli ultimi 30 anni e che costituirebbe il compendio di numerosi reati". Tra questi anche falso, truffa continuata e appropriazione indebita.



