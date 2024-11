Traffico droga e riciclaggio, notificate 35 misure cautelari in Salento

A Lecce e in alcuni comuni della provincia la polizia e la guardia di finanza hanno notificato 35 misure cautelari nell'ambito di in una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Delle 35 ordinanze cautelari, dieci sono state notificate in carcere. Due persone sono finite ai domiciliari.

Tra le persone arrestate c'è anche un commercialista leccese di 43 anni finito in carcere con l’accusa di riciclaggio con l’aggravante mafiosa. Il suo compito - secondo gli inquirenti - sarebbe stato individuare i canali per il riciclaggio del denaro. L’operazione congiunta prende spunto dalla maxi operazione della squadra mobile di Lecce del febbraio 2020 che portò a 72 arresti di una frangia della Sacra corona unita per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, violazione della legge sullle armi, associazione finalizzata al traffico di droga (quest'ultimo reato quello prevalentemente contestato) ed esercizio aggravato e partecipazione al gioco d'azzardo.



