In 8 morirono in crollo palazzina a Foggia,'tragedia indelebile'

"Oggi ricordiamo un'ulteriore tragedia che ha visto purtroppo i nostri concittadini profondamente colpiti e segnati. Sono passati 20 anni ma nella memoria di chi ha vissuto la tragedia e di tutti i cittadini foggiani sono ricordi indelebili". Così la vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, stamani in via delle Frasche dove alle 3.18 del 20 novembre 2004, a causa di una fuga di gas, si verificò l'esplosione e il conseguente crollo di una palazzina in cui morirono otto persone.

Stamani c'è stata la deposizione di una corona sul luogo della tragedia. "Foggia davanti a questi eventi tragici riesce ad essere una vera famiglia - continua la vicesindaca -. Noi come amministrazione comunale abbiamo l'onere e l'onore di portare avanti queste commemorazioni in onore delle vittime e delle loro famiglie che purtroppo piangono ancora oggi le scomparse dei loro cari. Sicuramente vanno effettuati dei controlli per evitare che queste cose non accadano più. La parte dei controlli è doverosa nella fase di realizzazione delle opere che devono assolutamente essere confacenti con quella che è la sicurezza pubblica", conclude Aprile.



