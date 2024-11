Basilicata-Puglia, accordo per la mobilità sanitaria

Su proposta dell'assessore alla Salute, Cosimo Latronico, la Giunta regionale lucana "ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale".

"Per la prima volta in Basilicata - ha detto Latronico in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana - abbiamo sottoscritto un accordo per la regolamentazione della migrazione di coloro che scelgono di avvalersi di determinate prestazioni sanitarie, presso strutture site al di fuori dell'area territoriale regionale. L'accordo, in vigore dal primo gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, si riferisce alle prestazioni del 2024 e del 2025 e permetterà di governare i flussi di pazienti in entrata e in uscita, focalizzando l'attenzione sull'analisi di specifiche carenze di offerta e di bisogni non soddisfatti, allo scopo di migliorare la risposta del Ssr".

L'assessore lucano ha inoltre messo in evidenza che "l'intesa ha l'obiettivo di evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale, vuole favorire la collaborazione interregionale e si prefigge di individuare meccanismi di controllo, attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda. Dall'analisi dei dati - ha proseguito - è stato possibile distinguere le componenti della mobilità che devono essere oggetto di attenzione da parte delle due regioni, al fine di pervenire ad una corretta programmazione dell'offerta sanitaria, parametrata in relazione ai bisogni di salute dei propri residenti. Il supporto reciproco con la Regione Puglia, sarà fondamentale nella costruzione di target per il monitoraggio dei flussi, per la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni o dell'eventuale inopportunità di ricorrere alla mobilità da parte dei propri residenti", ha concluso Latronico.



