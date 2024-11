Aci,Qe Mobility, piano mobilità sostenibile per Lecce

Venerdì 22 novembre alle 10 presso l'Open Space del Comune di Lecce si terrà la presentazione del Progetto "Qe Mobility - Piano per la mobilità sostenibile per Lecce" realizzato dall'Associazione Angeli di Quartiere in protocollo d'Intesa con Automobile Club Lecce. L'iniziativa ha coinvolto, tra febbraio e maggio di quest'anno, diciassette classi (seconde e terze medie dell'Istituto secondario di primo grado Quinto Ennio di Lecce) in altrettanti laboratori di educazione stradale e mobilità sostenibile ispirati agli obiettivi di sostenibilità (SDGs) dell'Agenda 2030. Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce, Asvis-Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile e Istituto Italiano di Project Management, ed è stato presente anche tra gli eventi in calendario nel corso del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024.

Apriranno la giornata con i saluti istituzionali il vice prefetto di Lecce Antonio Giaccari, il presidente della Provincia Stefano Minerva, il vicesindaco di Lecce Giordano Anguilla, la presidente di Angeli di Quartiere Ada Scarcia e il presidente dell'Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani.

Modererà l'incontro il giornalista Antonio Greco.

I lavori proseguiranno con la presentazione dei laboratori di educazione stradale e mobilità sostenibile realizzati dagli studenti da parte di Tiziana Montinari, referente sicurezza stradale per Angeli di Quartiere, di Anna Palmisano, direttore Automobile Club Lecce, di Silvana Sarli, segreteria e comunicazione AC Lecce e di Maria Rosaria Rielli, dirigente scolastica del Quinto Ennio.

Gli interventi conclusivi saranno tenuti dall'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo, dall'assessore alla mobilità del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia, dal comandante della Polizia Locale Donato Zacheo, dall'assessore al Welfare Andrea Guido, da Tonia Erriquez, presidente V Commissione Servizi Sociali Comune di Lecce, da Luigi Quarta Colosso, presidente IV Commissione Trasporti Comune di Lecce e dal sindaco dei Ragazzi Pierluigi Salomi.



