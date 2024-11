Tifosi Foggia morti in incidente, un 15enne la quarta vittima

Non ce l'ha fatta Samuele Bruno, il 15enne tifoso del Foggia coinvolto nell'incidente stradale già costato la vita ad altri tre giovanissimi, avvenuto il 13 ottobre scorso lungo la strada che collega Potenza a Foggia, allo svincolo d'uscita della città lucana. Il gruppo stava rientrando a Foggia dopo aver assistito alla gara di calcio della squadra rossonera allo stadio Viviani di Potenza.

Nell'incidente avevano già perso la vita sul colpo tre giovanissimi: Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari, di 17 e il 21enne Gaetano Gentile. Dopo oltre un mese di ricovero prima al San Carlo di Potenza, poi al Vito Fazzi di Lecce, dove era stato trasferito qualche giorno più tardi, anche il cuore di Samuele ha smesso di battere. Troppo gravi le sue condizioni. I medici per settimane hanno tentato ogni cura possibile, sottoponendo Samuele Bruno ad alcuni interventi chirurgici.

Resta ricoverato in ospedale a Potenza l'altro ragazzo rimasto gravemente ferito nell'impatto.



