Emiliano e Gravina visitano pediatria Taranto,'grati a sanitari'

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il presidente della Figc Gabriele Gravina, hanno visitato oggi il reparto di pediatria e onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, incontrando il primario Valerio Cecinati e la psico-oncologa di Fondazione 'Soleterre' Maria Montanaro. Ai piccoli pazienti e ai loro familiari sono stati distribuiti gadget della Federcalcio.

"L'oncologia pediatrica dell'ospedale di Taranto fino a pochi anni fa non esisteva. È stato aperto e viene rafforzato continuamente dalla Asl Taranto. Il dottor Cecinati, che lo dirige - ha affermato Emiliano - ha costruito davvero una straordinaria relazione non solo con tutti i suoi collaboratori, ma anche con i familiari dei pazienti e con la cittadinanza.

Oggi abbiamo avuto la visita graditissima del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina". "La mia gratitudine va alla Nazionale, al presidente Gravina e soprattutto - ha aggiunto - a tutte le mamme, a tutti i papà, tutti i sanitari che qui combattono insieme per lo stesso fine: migliorare la salute dei loro bambini".

"Sono qui a testimoniare grande affetto ai bambini e alle loro famiglie. Il calcio è condivisione, per questo è fondamentale - ha dichiarato Gravina - alimentare un processo di sensibilizzazione intorno all'educazione di tutela della salute nel nostro Paese. Il calcio ha una responsabilità sociale molto profonda che comprende anche la tutela della salute, come prevede l'articolo 33 della Costituzione. Ringrazio tutti coloro che offrono grande supporto a chi è costretto a vivere in situazioni di difficoltà".

Nel pomeriggio la delegazione, guidata da Emiliano e Gravina, si è spostata al campo di calcio della parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio di episodi di vandalismo.





