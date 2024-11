Due serate con orchestre di archi dirette da maestro Bonucci

Sarà il maestro Rodolfo Bonucci a dirigere l'orchestra d'archi del teatro Petruzzelli di Bari che domani si esibirà sul palco del Radar di Monopoli e giovedì nel teatro comunale di Mesagne, in provincia di Brindisi. Il programma, della durata di un'ora, proporrà "St. Paul Suite" per orchestra d'archi di Gustav Holst, la sinfonia breve di Mario Zafred Sinfonia e "Eine Kleine Nachtmusik" di Wolfgang Amadeus Mozart. I biglietti, del costo di cinque euro, sono in vendita su www.vivaticket.it, nei punti vendita vivaticket e ai botteghini dei teatri in cui si terranno i concerti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA