Università Foggia festeggia 25 anni della Facoltà di Medicina

"L'Università di Foggia festeggia 25 anni della facoltà di Medicina che ha raggiunto nel corso degli anni notevole successo. Quando siamo partiti c'erano solo 8 studenti per la facoltà di Medicina ed oggi ce ne sono oltre 200". Lo ha detto il Rettore dell'Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio nel corso delle celebrazioni per i 25 anni della facoltà di Medicina dell'ateneo dauno in corso presso il polo biomedico. "È un traguardo importante sul fronte della ricerca - ha continuato il Rettore - e le sfide per il futuro sono quelle di migliorare le attività tecnologiche e trovare aule adeguate alle esigenze degli studenti".

"È un momento bellissimo. Soprattutto se guardiamo indietro e vediamo quanto buon seme è stato seminato. Abbiamo di fatto realizzato negli anni un policlinico universitario che è divenuto una vera eccellenza sul territorio nazionale e non solo": così il preside della facoltà di Medicina Giuseppe Carrieri che ha sottolineato anche "come oltre alla cardiochirurgia inaugurata nei giorni scorsi si punti alla ripresa dei trapianti dei reni, alla procreazione assistita".

Presente anche l'assessore regionale alla sanità Raffaele Piemontese. "Avere una facoltà di Medicina che ha raggiunto i 25 anni - ha osservato - significa avere medici ed operatori sanitari maggiormente qualificati. Abbiamo la seconda facoltà di medicina più grande della Puglia. A questo noi abbiamo aggiunto del nostro, ovvero 45 milioni di euro per fare in modo che l'Università di Foggia e le due facoltà di Medicina di Foggia e Bari avessero il numero massimo di scuole di specializzazione.

Foggia per la prima volta ha lo stesso numero di scuole di specializzazione di Bari".

"Questa azienda vive un momento di grande interazione tra l'università e l'azienda ospedaliera e questo consente di portare avanti e a termine obiettivi prefissati. Continueremo a crescere in termini di volumi di offerta sanitaria", ha dichiarato infine il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone.



