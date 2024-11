Senza fissa dimora trovato morto in strada a Bari

Un uomo di circa 40 anni, originario del Senegal e senza fissa dimora, è stato trovato senza vita questa mattina in via Capruzzi a Bari, a pochi passi da largo Sorrentino. Con ogni probabilità, ad allertare il 118 sono stati alcuni passanti che hanno notato l'uomo riverso sul marciapiede.

Al suo arrivo il personale sanitario ne ha solo constatato il decesso. Sul corpo della vittima non ci sarebbero segni di violenza né ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica per eseguire i rilievi. Non si esclude che il 40enne sia morto per cause naturali.



