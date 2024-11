Lecce: Banda dovrà essere operato, torna nel 2025

Prima tegola in casa Lecce per il nuovo tecnico Marco Giampaolo, che dovrà rinunciare all'esterno Lameck Banda almeno sino a fine anno.

La società giallorossa, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, comunica che il calciatore, sebbene fossero state programmate le visite mediche con esami diagnostici a seguito dell'infortunio occorso nella gara contro l'Empoli dello scorso novembre, in ottemperanza alla normativa Fifa, come voluto dalla nazionale dello Zambia ha dovuto rispondere alla convocazione, nonostante la manifestata volontà del club di non far partire l'atleta in ragione dell'infortunio.

Banda, dopo essersi sottoposto alle visite mediche dello staff della propria nazionale, che hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, è stato autorizzato solo nella serata di ieri al rientro anticipato a Lecce, dove ha effettuato ulteriori controlli, che hanno confermato la diagnosi.

In ragione di tale infortunio, dunque, il giocatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad intervento chirurgico: il suo 2024 dal punto di vista calcistico può ritenersi concluso.





