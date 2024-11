Operato ai denti in Albania, da 8 mesi in ospedale

Un uomo di 37 anni di Barletta che lo scorso marzo si è sottoposto a cure dentali in Albania invogliato dalla pubblicità dei prezzi modici, avrebbe subito una serie di complicanze dopo l'intervento e, secondo quanto il fratello ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno, è ricoverato da otto mesi.

Secondo quanto riportato dal giornale, Simone, un web designer di Barletta si è operato ai denti a Tirana il 13 marzo scorso. Poco dopo l'intervento si è sentito male ed è stato colto da quattro arresti cardiaci. Prima ricoverato in rianimazione a Tirana, è poi stato trasferito al Policlinico e di Bari e poi nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è ancora ricoverato.

Il fratello racconta che Simone sarà sottoposto "ad un nuovo intervento chirurgico questa volta per risolvere una stenosi tracheale che gli toglie il respiro, causata probabilmente dalla prolungata intubazione", e parla di "un'Odissea senza fine".





