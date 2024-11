Droga e munizioni da guerra, quattro arresti a Bari

Quattro persone di 20, 28, 32 e 44 anni sono state arrestate dalla polizia, a Bari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e (in un caso) detenzione di munizionamento di guerra. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di specifici servizi antidroga in diversi quartieri della città.

Nel quartiere San Girolamo, agenti della squadra mobile hanno arrestato (ai domiciliari) un 28enne con numerosi precedenti, sottoposto a un controllo in casa e trovato in possesso di 464 grammi di hashish e 305 di marijuana, nascosti nella camera da letto.

Nel quartiere Poggiofranco, gli agenti delle volanti hanno arrestato (ai domiciliari) un 32enne, fermato per un controllo mentre guidava un'auto a noleggio e trovato con 11 dosi di cocaina (dal peso di 10 grammi) e di 445 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

A Bari vecchia, invece, un 20enne è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi e una colluttazione con gli agenti.

Sottoposto a perquisizione, il 20enne è stato trovato in possesso di 70 grammi di cocaina, 22 dosi di hashish e marijuana e 105 cartucce per pistola e fucile d'assalto Ak-47. Nel corso di una perquisizione in casa sono stati trovati 4800 euro in contanti, ritenuti il profitto dell'attività di spaccio. Il giovane è stato portato in carcere a Bari.

L'ultimo arresto è avvenuto nei pressi dello stadio San Nicola: si tratta di un 44enne trovati con 28 grammi di cocaina e 120 euro in contanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA