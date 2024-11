Rogo ditta rifiuti nel Barese, vigili del fuoco ancora a lavoro

A tre giorni dallo scoppio dell'incendio sono ancora in corso le attività dei vigili del fuoco che sono impegnati nello spegnimento e bonifica della area estesa per tremila metri quadrati della Ecogreen planet Srl di Palo del Colle (Bari) colpita da un vasto incendio nella notte tra martedì e mercoledì scorso. La ditta si occupa di gestione e stoccaggio di rifiuti di vario tipo. Nelle scorse ore, a supporto dei 40 pompieri a lavoro, sono arrivati anche una pala meccanica messa a disposizione dal comando di Potenza e un mezzo dell'aeroporto di Grottaglie, un Efestus 6, capace di spegnere un aereo in fiamme in meno di tre minuti che si affiancano al mezzo da cui vengono fuori 4000 litri di acqua al minuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA