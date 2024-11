Muore a 76 anni, parenti danno consenso a donazione organi

Fegato, cornee e reni sono stati prelevati la scorsa notte da una donna di 76 anni morta nell'ospedale di Altamura (Bari) per una grave malattia. A dare il consenso sono stati i famigliari. Tre le equipe mediche che si sono alternate in sala operatoria: il fegato è stato prelevato da medici di Napoli, i reni da una equipe del Policlinico di Bari mentre delle cornee si è occupato il personale medico dell'Oculistica dell'ospedale della Murgia.

"La direzione generale della Asl Bari ringrazia tutti gli operatori coinvolti e - si legge in una nota della Asl - i familiari della donatrice per la grande sensibilità e generosità dimostrate nel donare un'altra opportunità alle tante persone in attesa di un trapianto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA