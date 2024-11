Donna trovata morta nel Tarantino, riscontrate ferite sul corpo

Sono state trovate alcune ferite, procurate probabilmente con un'arma da taglio, sul corpo di Silvana La Rocca, l'insegnante in pensione di 73 anni, trovata morta ieri sera nel giardino della sua abitazione a Marina di Leporano (Taranto). A dare l'allarme sarebbe stato un figlio della donna, di cui non aveva notizie da ore. Il pm di turno Salvatore Colella affiderà l'autopsia per chiarire la natura delle lesioni. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dell'omicidio.

La donna era vedova e viveva da sola in casa. Suo marito, ex operaio specializzato dell'Ilva, morì nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro. Nell'appartamento in cui viveva la 73enne ci sarebbe stata anche un'esplosione. Oltre ai carabinieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Al vaglio degli inquirenti, a cui sono affidate le indagini, ci sono le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.



