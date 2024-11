Auto si ribalta, muore un 19enne nel Tarantino

Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba sull'arteria che collega Manduria a San Pietro in Bevagna. La vittima, a quanto si è appreso, viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa in un vigneto. Il giovane è stato sbalzato dall'abitacolo della vettura. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne, che pare stesse raggiungendo le campagne per lavoro. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.



