A Bari l'evento che riunisce cluster culturali e creativi

È in programma martedì 19 e mercoledì 20 novembre, al Castello Svevo di Bari, la seconda edizione di Creativity meets Clusters, l'evento di matchmaking internazionale promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e Puglia Culture - Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere Puglia/Enterprise Europe Network, EIT Culture & Creativity e ArtLab, per riunire i manager e i rappresentanti dei cluster culturali e creativi più rappresentativi della scena europea ed internazionale e ospitare imprese italiane ed estere.

Creativity meets Clusters intende favorire una maggiore spinta verso il mercato internazionale ed una maggiore industrializzazione del settore culturale pugliese attraverso la condivisione di buone prassi, la definizione di azioni comuni, la conoscenza di nuovi mercati e l'incontro tra imprese.

Sono attese oltre 50 imprese culturali provenienti da 15 nazioni: Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia, Brasile e Italia. "Il comparto culturale pugliese - ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - si conferma centrale nella nostra strategia di sviluppo del territorio ed eventi come questo rappresentano occasioni importanti per continuare a crescere soprattutto sul fronte internazionale. Ringrazio Puglia Culture e il distretto Puglia Creativa per aver realizzato la seconda edizione di Creativity meets Clusters che mette nuovamente la Puglia al centro del mondo culturale internazionale. Diamo quindi il benvenuto ai numerosi ospiti internazionali che saranno a Bari e auguriamo agli operatori culturali pugliesi di cogliere le grandi opportunità che un evento di questa portata può offrire".

Nel corso della due giorni sono in programma 4 tavole rotonde su trasformazione creativa, intelligenza artificiale applicata ai processi creativi, cross-collaboration e rapporto tra media e intelligenza artificiale, 6 sessioni tematiche dedicate ai singoli settori, 4 sessioni di b2b tra imprese e one to one con investitori.



