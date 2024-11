Sassi contro autobus urbani a Brindisi, nessun ferito

Paura ieri sera a bordo di un autobus della Società trasporti pubblici (Stp) di Brindisi, colpito da diversi sassi mentre era in transito. Non ci sono feriti tra passeggeri e l'autista del mezzo. La polizia, intervenuta dopo la segnalazione, ha avviato un'indagine per identificare i responsabili.

La presidente dell'azienda, Alessandra Cursi, in una nota ha espresso "piena solidarietà al personale di bordo ed ai passeggeri coinvolti nell'accaduto".

L'autobus danneggiato è di nuova immatricolazione ed episodi come questo, evidenziano da Stp "non fanno altro che mettere a rischio l'effettuazione di servizi basilari di collegamento urbano ed extraurbano". "Così come nei mesi scorsi, quando si è registrata la presenza puntuale e costante delle forze dell'ordine nei tragitti più a rischio per il trasporto pubblico gestito dalla Stp, dell'accaduto si avrà modo di discuterne con il prefetto e con il questore di Brindisi per individuare - conclude la nota - ogni possibile soluzione finalizzata a garantire l'incolumità degli autisti della società e dei passeggeri che utilizzano i mezzi della Stp".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA