Lopane, 'definiamo il nuovo assetto regionale sul turismo'

La tre giorni in Salento dell'assessorato al Turismo della Regione Puglia con l'evento "Puglia Destination Go - Organizziamo il Turismo" prosegue all'insegna del tutto esaurito nei posti in sala, evidenziando la propensione all'innovazione ed alla crescita di un territorio in cui l'accoglienza e, quindi, la vocazione al turismo hanno radici millenarie.

"La necessità e l'opportunità di questo incontro ad Otranto ieri, e a Lecce oggi, è l'utilizzo di uno strumento che non si limiterà a questa seconda fase del progetto, proseguiremo ascoltando i territori anche nei passaggi successivi. Abbiamo pensato ad un percorso partecipativo che debba riguardare la capacità e la possibilità, l'opportunità che viene dal costruire insieme delle organizzazioni turistiche che funzionino". Così Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, ha descritto l'approccio partecipativo che si sta portando avanti attraverso il confronto con istituzioni e operatori sui modelli operativi e i casi di studio di gestione turistica delle destinazioni. Dmo è l'acronimo di Destination Management Organization, che in prospettiva sarà lo strumento moderno da strutturare e finanziare al fine di potenziare lo sviluppo turistico locale.

"La sinergia con i territori e lo sviluppo dei Prodotti turistici che, oramai da due anni organizzano la proposta di esperienze turistiche in Puglia, caratterizzeranno sempre di più l'azione di comunicazione e di brand dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione - ha dichiarato il direttore generale Luca Scandale -. Dare valore a nuovi luoghi di interesse, sempre più verso l'interno, consolidando al contempo le zone costiere, con una strategia che prosegua tutto l'anno, sono le azioni concrete con le quali accompagneremo il percorso della nuova organizzazione del turismo".



