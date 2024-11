Crudele dirige la Philharmonia Orchestra al Petruzzelli di Bari

Un tour in Puglia del maestro Alessandro Crudele con la Philharmonia Orchestra di Londra, una delle più prestigiose orchestre al mondo, che il prossimo 25 novembre si esibirà al teatro Petruzzelli. L'evento è stato presentato questa mattina, 14 novembre, nel foyer del Petruzzelli di Bari.

L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla Cultura della Regione Puglia e Puglia Culture, con la collaborazione dei Comuni di Bari e di Barletta, prevede due appuntamenti in Puglia: il 25 novembre nel capoluogo pugliese e il 26 novembre a Barletta. Per entrambe le date l'Orchestra sarà diretta dal maestro Crudele, uno dei direttori italiani più apprezzati all'estero e che ha uno strettissimo legame con la Puglia: nasce infatti da padre barlettano e, nonostante viva stabilmente a Berlino da alcuni anni, proprio per riavvicinarsi alle sue origini ha scelto Ostuni come sua seconda dimora.

"È un grande onore per noi ospitare la Philarmonia Orchestra di Londra, diretta per l'occasione da Alessandro Crudele, uno dei gradi talenti del nostro Paese le cui origini affondano proprio nella nostra terra - ha detto il sindaco -. Generalmente il percorso musicale dei direttori d'orchestra viene associato al pianoforte, mentre il maestro Crudele è un violinista: personalmente ho sempre associato il suono del violino al movimento del respiro, e a tal proposito mi piace citare una frase attribuita a Sofocle, secondo cui 'l'essere umano è solo respiro, il resto è ombra'".

A margine della cerimonia, il sindaco ha consegnato ad Alessandro Crudele una targa di riconoscimento dell'amministrazione comunale.



