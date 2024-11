Rogo in ditta rifiuti nel Barese, pompieri ancora al lavoro

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha colpito la Ecogreen planet Srl, la ditta che si occupa di rifiuti di Palo del Colle, in provincia di Bari. I Vigili del fuoco sono al lavoro da quasi 24 ore, ma le attività si preannunciano complesse e lunghe e andranno avanti ancora per molto. Sul posto ci sono venti mezzi e quaranta pompieri che sono supportati da un mezzo scavatore arrivato dal comando di Potenza, da un'autopompa messa a disposizione dal comando di Barletta e da un'autobotte del comando di Avellino.



