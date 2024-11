Falce e martello su manifesto con Meloni nel Barese

Un manifesto che riportava un appuntamento di Fratelli di Italia con la foto della premier Giorgia Meloni è stato imbrattato a Gioia del Colle, in provincia di Bari, da sconosciuti. Lo rende noto Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Bari. Sul manifesto è stato scritto con spray nero la parola 'fascista' e sono stati disegnati una falce con martello.

"Esprimo la mia piena solidarietà al circolo cittadino, ai nostri tesserati, ai nostri ragazzi di Gioventù nazionale che quotidianamente lavorano per rappresentare i valori del nostro partito, e al nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che continua a essere oggetto di attacchi ingiusti e irrispettosi", sostiene Picaro evidenziando che "questi tentativi di intimidazione non faranno altro che rafforzare il nostro impegno per una politica basata sul rispetto e sulla libera espressione delle idee". "A nome di Fratelli d'Italia e della comunità che rappresento condanno fermamente l'atto vile di vandalismo compiuto", aggiunge. "Questi gesti, accompagnati da simboli e parole che richiamano vecchie ideologie di odio, sono inaccettabili in una democrazia e vanno contrastati con fermezza e determinazione", conclude Picaro.



