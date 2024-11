TarantoToday è la quinta edizione di Citynews in Puglia

Parte oggi TarantoToday, la quinta edizione di Citynews in Puglia, dove è presente da anni a Bari, Foggia, Lecce e Brindisi. La direzione della testata è affidata ad Emilio Faivre, già direttore delle edizioni salentine di Citynews, il primo digital publisher italiano. Diventano così 56 le edizioni di prossimità che si aggiungono al quotidiano nazionale Today.it e al verticale su food CiboToday.

"Nella seconda metà di questo 2024 - ha dichiarato Luca Lani, Ceo di Citynews -, così ricco di eventi molto rilevanti, sia di portata nazionale che globale, abbiamo ricominciato a crescere sulla copertura territoriale, andando a presidiare un'altra regione importantissima del Paese e completando quasi del tutto la nostra presenza in Italia. Oggi apriamo la quinta edizione in una regione molto popolosa, nello specifico in una provincia che conta oltre 550 mila abitanti e una tradizione storica, artistica, ma anche economica ed industriale, molto rilevante e che, per queste ragioni, genera quotidianamente molte notizie che hanno bisogno di essere riportate".

Raccontare "il territorio - ha sottolineato il direttore Faivre - in tutte le sue sfaccettature, dalle eccellenze alle contraddizioni, è la missione della testata che da oggi amplia l'offerta del gruppo Citynews, puntando sull'interazione costante con un pubblico che sarà anche di attori e non solo di lettori".

Della redazione fanno parte Nicola Sammali, Elena Ricci e Antonello Corigliano.



